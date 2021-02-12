شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتراجع عن إعلان تشكيل الزمالك لمباراة المولودية في المحاضرة الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، عن إعلان تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة مولودية الجزائر في المحاضرة الفنية التي أقيمت منذ قليل.

واعتاد باتشيكو على الإعلان عن القائمة خلال المحاضرة التي يلقيها على اللاعبين عقب تناول وجبة الغذاء.

وبرر باتشيكو للاعبيه سر عدم الإعلان عن التشكيل الذي سيخوض به المواجهة لرغبته في إخفاء معالمه عن المدير الفني للمولودية.

ويلتقي الزمالك مع المولودية، عند التاسعة مساءً، على ملعب استاد القاهرة، في مستهل مباريات دوري المجموعات للبطولة الإفريقية.

وسيعلن باتشيكو التشكيل الذي سيخوض المواجهة، قبل التحرك إلى ملعب المباراة من فندق الإقامة.