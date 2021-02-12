شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن برنامج المنتخب الأولميبي استعدادًا لـ «طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، عن برنامج المنتخب استعدادا لخوض منافسات البطولة المقرر نهاية يوليو المقبل.

ووفقا للجهاز الفني، حدد المنتخب ثلاث معسكرات يخوضها قبل البطولة، الأول سيكون في مارس المقبل، والثاني في يونيو، والثالث سينطلق مطلع يوليو ويستمر حتى موعد مباريات المنتخب في البطولة والذى تحدد أيام 22 و25 و28 يوليو.

وأضاف من المقرر أن تقام القرعة في ابريل المقبل، ولكن حتى اللحظة لم يتحدد تفاصيل المعسكرات سواء كانت أماكنها أو وجود مباريات ودية خلالها وذلك بسبب تفشي فيرس كورونا في مختلف الدول الأوربية.