شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتعهد ببذل أقصى جهد لرفعة بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأكد المجلس تقديره الكامل للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تلقاهما الرياضة المصرية في ظل توجيهات السيد الرئيس ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين، التي كانت وستظل الدافع الأكبر لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية.

وجدد مجلس الإدارة العهد والوعد ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن، وبما يسهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلاد.