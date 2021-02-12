شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الإسكندرية لـ «ستريت وورك أوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق غدا السبت، بطولة الإسكندرية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية المقرر تنظيمها في مدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة.

ومن المنتظر أن يحضر فعاليات البطولة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت وورك اوت، ومؤسس فريق كوسكواد، وعدد من نجوم الرياضة المصرية أبرزهم البطل العالمي بيج رامى صاحب إنجاز الفوز ببطولة مستر أوليمبيا 2020، والنجم كرم جابر بطل المصارعة الأوليمبي، وعدد من الأبطال الأوليمبيين المتأهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021.

ويشارك في بطولة «ستريت وورك اوت» 20 لاعبا هم: مازن أحمد السيد، أحمد محمود حلمي، أحمد عصام الدين، محمد ممدوح، مهند محمد خالد، محمود محمد مرسال، أحمد محمد صادق، محمد سعد إبراهيم، عمرو إبراهيم حسني، عادل محمود حسن، حامد صبحي الإبراشى، يوسف هيثم عبدالسلام، أحمد محمد الشناوي، عمرو خالد أحمد، محمد مكاوى، أحمد إبراهيم بدران، على أحمد على، عمر كمال، محمد أبوزيد.

ويدير فعاليات البطولة 6 حكام هم:

أسد جابر واكرم حماد في الـ «Static» ومصعب سرحان وعبدالرحمن ممدوح في الـ «Dynamic& dynamic strength»، وعمر الجبلي، ورمزي أبوزيد في الـ «Combination».