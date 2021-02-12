شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: شوقي غريب فقط هو صاحب قرار ضم «الشناوي» لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول باللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، هو صاحب قرار ضم محمد الشناوي للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وقال: رغم تألق الشناوي الملفت مع ناديه والمنتخب الأول إلا أن قرار شوقي غريب بضمه من عدمه يتحدد بناء على احتياجاته في البطولة.

وتابع: حتى هذه اللحظة الجهاز الفني أبلغنا بضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي للمنتخب وقمنا بمخاطبة النادي الإنجليزى برغبتنا في تواجد الفرعون المصري وننتظر الرد خصوصا وأن الوقت مازال مبكر جدا لإرسال القائمة.

وأكد المصدر أن اللاعبان الآخران سيحددهما الجهاز الفني خصوصا وأنه سبق وأنه أعلن أن المنتخب الوطني يضم ثلاث حراس على أعلى مستوى ويشاركون مع أنديتهم باستمرار ولا يقلون عن الشناوي، مثل محمد صبحي حارس الاتحاد، وعمر رضوان حارس أسوان، ومحمود جاد حارس إنبي.