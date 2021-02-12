وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن إنجاز الأهلي في مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن إنجاز الأهلي في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الإنجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.
وقالت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني: «الأهلي يحسم المركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي».
ووصفت الصحيفة المباراة في تقرير فقالت: «الأهلي يفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي، بعدما خسر أمام بايرن ميونيخ 0-2 في نصف النهائي، ولكنه فاز على بالميراس 3-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي».
وتحت عنوان «الأهلي يهزم بالميراس لينتزع المركز الثالث في كأس العالم للأندية»، قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الأهلي كرر أفضل نهاية له في كأس العالم للأندية بفوزه على بطل أمريكا الجنوبية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، مؤكدًا أن قائد الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي كان بطل الفريق في ركلات الترجيح، بعدما تصدى لركلة فيليبي ميلو ليؤكد فوز الأهلي 3-2 في قطر.
وأكد موقع «فرانس 24» الفرنسي عنوانه أن «الأهلي فاجأ بالميراس وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية».
وقال إنه بعد نهاية الـ 90 دقيقة بالتعادل 0-0 صدم الأهلي بطل إفريقيا العملاق البرازيلي بالميراس وفاز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بركلات الترجيح، بعدما تصدى محمد الشناوى قائد الفريق لركلة الترجيح الأخيرة من فيليبي ميلو لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، ليحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-2.
وتحدثت صحيفة «جلوبو» البرازيلية عن المباراة وقالت: «بالميراس يخسر أمام الأهلي بركلات الترجيح، ويصبح أول فريق برازيلي يخسر في المنافسة على المركز الثالث بالمونديال».
وأكدت الصحيفة البرازيلية أن بالميراس واجه خيبة أمل جديدة بعدما خسر في نصف النهائي أمام تيجريس أونال المكسيكي، ليخسر مرة أخرى أمام الأهلي بركلات الترجيح ويصبح أول فريق برازيلي وأمريكي جنوبي ينهي البطولة في المركز الرابع، بعدما فاز إنترناسيونال بالمركز الثالث في 2010، وكرر أتلتيكو مينيرو الأمر نفسه في 2013.
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