شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن إنجاز الأهلي في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الإنجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وقالت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني: «الأهلي يحسم المركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي».

ووصفت الصحيفة المباراة في تقرير فقالت: «الأهلي يفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي، بعدما خسر أمام بايرن ميونيخ 0-2 في نصف النهائي، ولكنه فاز على بالميراس 3-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي».

وتحت عنوان «الأهلي يهزم بالميراس لينتزع المركز الثالث في كأس العالم للأندية»، قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الأهلي كرر أفضل نهاية له في كأس العالم للأندية بفوزه على بطل أمريكا الجنوبية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، مؤكدًا أن قائد الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي كان بطل الفريق في ركلات الترجيح، بعدما تصدى لركلة فيليبي ميلو ليؤكد فوز الأهلي 3-2 في قطر.

وأكد موقع «فرانس 24» الفرنسي عنوانه أن «الأهلي فاجأ بالميراس وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية».

وقال إنه بعد نهاية الـ 90 دقيقة بالتعادل 0-0 صدم الأهلي بطل إفريقيا العملاق البرازيلي بالميراس وفاز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بركلات الترجيح، بعدما تصدى محمد الشناوى قائد الفريق لركلة الترجيح الأخيرة من فيليبي ميلو لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، ليحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-2.

وتحدثت صحيفة «جلوبو» البرازيلية عن المباراة وقالت: «بالميراس يخسر أمام الأهلي بركلات الترجيح، ويصبح أول فريق برازيلي يخسر في المنافسة على المركز الثالث بالمونديال».

وأكدت الصحيفة البرازيلية أن بالميراس واجه خيبة أمل جديدة بعدما خسر في نصف النهائي أمام تيجريس أونال المكسيكي، ليخسر مرة أخرى أمام الأهلي بركلات الترجيح ويصبح أول فريق برازيلي وأمريكي جنوبي ينهي البطولة في المركز الرابع، بعدما فاز إنترناسيونال بالمركز الثالث في 2010، وكرر أتلتيكو مينيرو الأمر نفسه في 2013.