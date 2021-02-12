قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر الليلة في أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة "تايم سبورت" عن إذاعتها مباراة الزمالك، ومولودية الجزائر، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت القناة أنه سيتم إذاعة المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر، بتعليق: بلال علام.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 7، بتعليق: رؤوف خليف.

قائمة الزمالك

وأعلن البرتغالي باتشيكو قائمة الزمالك والتي ضمت كلا من:.

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمود جنش.

في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام للدفاع.

في خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد.

في خط الهجوم: مروان حمدي وأسامة فيصل وحسين فيصل.

ويخطط الزمالك بقيادة مدربه على تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة من أجل المنافسة مبكرا على الصعود وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط.

فيما يأمل الفريق الجزائري الضيف بقيادة مدربه عبد القادر عمرانى في تحقيق المفاجأة وخطف نقاط المباراة، لضمان بداية قوية في البطولة.

ويتواجد الزمالك ضمن فرق المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية والتى تضم كلا من الترجي التونسى ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.