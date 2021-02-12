شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف حسام حسن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى في التقدم على نظيره طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصرى الممتاز في اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة وجاء الهدف عن طريق المهاجم حسام حسن في الدقيقة 24 من علامة الجزاء.

واحتسب محمد الحنفي حكم اللقاء ضربة جزاء لفريق سموحة بعد الرجوع لتقنية الفار بعدما لمست الكرة يد أحمد علاء مدافع طلائع الجيش داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24 وقام حسام حسن بتسديدها وأحراز هدف التقدم للفريق السكندرى وقام أيضا بطرد المدافع محمد عبد المنعم عقب التعدى على عمرو جمال باللاعب بدون كرة بالدقيقة 35 .

ويخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المباراة بتشكيل مكون من:- في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع : أحمد هاني ، خالد سطوحي، علي الفيل، أحمد علاء

خط الوسط: اسلام محارب، عمرو السيسي، مهند لاشين

خط الهجوم: ناصر منسي، إبراهيما كونية، عمرو جمال.

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى : في حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع : محمد الترهوني ، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود حليمو، مصطفى فتحي

خط الهجوم: ديريك نسيبامبي، حسام حسن، عبد الكبير الوادي.