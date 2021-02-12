شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: الحضرى أفضل حارس بتاريخ مصر.. وحققنا 10 بطولات بعد رحيل السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شادي محمد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أن عصام الحضري هو أفضل حارس في تاريخ مصر بعد المستوى الذى قدمه الحارس سواء مع الأهلي أو المنتخب وتحقيقه للعديد من الأرقام القياسية.

وتابع شادي محمد في تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أنه حصل على شارة القيادة من عصام الحضري بناء على طلب مانويل جوزيه المدير الفني وقتها بحكم أني كنت اللاعب التالي في الأقدمية للحضري ، و أنه يستحق حمل الشارة كقائد للفريق.

وأضاف مدافع الأهلي السابق أن الفريق بعد رحيل عصام الحضري للإحتراف فى سيون السويسري لم يتأثر والدليل أنه تم الحصول على 10 بطولات في موسمين ، قائلا: إن أي لاعب يرحل عن الأهلي يندم وهو ما أكده الحضري نفسه فى العديد من التصريحات له فى وسائل الإعلام، أنه نادم على رحيله وكان يتمني العودة للقلعة الحمراء.