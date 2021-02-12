شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة بعد تتويج الأهلى بالبرونزية: الأحمر الكبير.. ماضى وحاضر ومستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم وائل جمعة، صخرة دفاع النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن فخره بأداء لاعبي النادي الأهلي في كأس العالم للأندية والتي توج فيها بالميدالية البرونزية، ونشر وائل جمعة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، صورة من آخر تتويج للفريق بالبرونزية في عام 2006 والتتويج الأخير الان، وعلق قائلا: " الاهلي الكبير.. ماضي وحاضر ومستقبل ان شاء الله".

ووجه وائل جمعة نجم الأهلي السابق الأهلي الشكر إلى لاعبي الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية عقب التغلب على بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وقال في تصريحات تلفزيونية : "شكرا للاعبي الأهلي الذين أسعدونا وأسعدوا جمهورهم ورفعوا اسم الأهلي في كأس العالم للأندية ويستحقوا كل الشكر والثناء على المجهود الكبير الذي فعلوه".

وتابع: "اللاعبين لم يبخلوا بذرة جهد وأشكرهم بالنيابة عن جمهور الأهلي على الأداء والروح اللي ظهروا بها في مباراة بالميراس".

وأضاف: " مونديال الأندية بطولة كلها مكاسب للأهلي ولاعبي الأهلي وأتمنى نبني عليها تاريخ كبير الفترة القادمة".

وتوج فريق الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

وحرصت جماهير النادي الأهلي التى تواجدت في مطار القاهرة على دعم ومؤازرة اللاعبين فور وصول بعثة الأهلي قادمة من قطر عقب التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التى أقيمت في قطر وحصد فيها الأهلي الميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي أمس ، الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة.