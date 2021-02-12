شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: فخور أنى من هذا الجيل بالأهلى.. وقوة مباريات المونديال تزيدنا خبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد شريف لاعب النادى الأهلى، سعادته بالمشاركة مع هذا الجيل من اللاعبين في التتويج بالميدالية البرونزية من مونديال العالم ، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي ، في ظل قوة المباريات التي خاضها الأحمر

وقال محمد شريف في تصريحات لقناة الأهلى: " فخور أننى من هذا الجيل من اللاعبين ، وخضنا مباريات قوية مع فرق قوية على مستوى العالم".

وأضاف لاعب الأهلى، أن المباريات الثلاثة التي خاضها الأحمر أمام الدحيل وبايرن ميونخ وبالميراس، لا تقل أيا منها أهمية وقوة عن الآخرى، ولذلك ستزيد الأهلى قوة و خبرة في الفترة المقبلة، وستنعكس إيجابيا على الأداء والنتائج في البطولات القادمة.

وتوج لاعبى الأهلى بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

ودخل الأهلي مباراة امس بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا