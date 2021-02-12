شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. فيفا يغير قانون حراس المرمى بسبب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يحظى منتخب مصر بتاريخ طويل من المشاركات في كأس العالم، إلا أنه وفي المرات القليلة التى شارك بها ترك بصمته، وخاصة في مشاركة مصر في كأس العالم 1990 والذي أقيم بإيطاليا، حيث أجبر المنتخب، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على تعديل أحد القوانين المتعلقة بحراسة المرمى.

كان الأداء الدفاعي هو الوسيلة الوحيدة أمام منتخب مصر في كأٍ العالم 90 بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري، لمجاراة المنتخبات الأوروبية القوية في مونديال 1990.

في المباراة الأولى نجح منتخب مصر في مونديال 1990، في تحقيق التعادل مع الطواحين 1 - 1، حيث سجل مجدي عبدالغني هدف مصر الشهير من ركلة جزاء.

بعد ظهور الفراعنة بشكل جيد أمام هولندا، فاجأ منتخب مصر نظيره الأيرلندي بأداء دفاعي بحت، حيث كان أحمد شوبير حارس مرمى الفراعنة هو أكثر لاعب في المباراة استحواذا على الكرة خلال اللقاء.

شوبير كان يمرر الكرة لـ هاني رمزي، ثم يقوم هاني رمزي بإرجاع الكرة لشوبير الذي يسمكها، ليتكرر هذا الأمر كثيرا خلال المباراة.

تسبب احتفاظ شوبير المبالغ فيه بالكرة خلال بطولة كأس العالم، في تعرض الفراعنة لانتقادات حادة، بسبب إهدار الوقت، وقتل متعة كرة القدم.

أحمد شوبير كان أحد أبرز أسباب إجبار الفيفا على تغيير قانون إرجاع الكرة لحارس المرمى، حيث ألغى الاتحاد الدولي قاعدة إمساك حارس المرمى بالكرة، حال إعادتها من أحدد زملائه، بعد عامين فقط من مونديال 1990.