شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشكر الرئيس السيسى ويتعهد ببذل أقصى جهد لرفع راية مصر عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأكد مجلس الأهلي في بيان رسمي: تقديره الكامل للدعم والاهتمام الكبير الذي تلقاه الرياضة المصرية في ظل توجيهات الرئيس ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين والتي كانت وستظل الدافع الأكبر لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية.

وجدد مجلس الأهلي في بيانه العهد والوعد ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن وبما يسهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلاد.