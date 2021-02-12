شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقيم حفل تكريم لأبطال البرونزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل تكريم للفريق بمناسبة الإنجاز الذى تحقق بالحصول على برونزية العالم، عقب فوز على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح، وسيتم تحديد موعد الحفل خلال الساعات المقبلة تقديرًا للمجهود الكبير الذى بذله الفريق خلال منافسات البطولة، ويحصل الأهلى على مليونى ونصف المليون دولار مكافأة المركز الثالث بالمونديال.

وعادت بعثة الفريق، ظهر اليوم، قادمة من الدوحة، بعد انتهاء منافسات المونديال، ونال الأهلى العديد من عبارات الثناء بعد الظهور المشرف فى العرس العالمى وإصراره على تحقيق إنجاز يُضاف إلى رصيده.