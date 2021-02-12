شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني.. اللاعب الذي تحول إلى معشوق في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من القلق انتانب جماهير النادي الأهلي خلال منافسات كأس العالم للأندية، وبالأخص عقب مباراة الدحيل القطري، في مستهل مشوار المارد الأحمر بالمسابقة العالمية حول مستوى الظهير الأيمن محمد هاني في النواحي الدفاعية.

المخضرم أحمد فتحي رحل عن صفوف الأهلي في نوفمبر الماضي عقب نهاية تعاقده، تاركاً فراغ في الجبهة اليمنى الأهلاوية، في الوقت الذي لم تبرم إدارة النادي صفقة جديدة لظهير أيمن مميز بعد تعثر المفاوضات مع كريم فؤاد في اللحظات الأخيرة.

هاني الذي بدى متلعثماً متوتراً في مستهل مشوار الأهلي في كأس العالم للإندية في مواجهة الجناح البرازيلي المهاري إدميلسون، لتضع جماهير القلعة الحمراء أيديها على قلوبها قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني، ومواجهة طوفان الهجمات من الجبهة اليسرى الخطيرة للبافاري، إلا أن إبن الأهلي كان في الموعد في مواجهة ديفيد وكومان، وتفوق عليهما بشكل كبير وحد على خطورتهما على مدار 90 دقيقة، مما دعا المدير الفني للبارين فليك للإشادة بهاني والتأكيد على قدراته في اللعب بأوروبا.

رقمياً نجح هاني خلال مواجهة البايرن في قطع الكرة 5 مرات و4 مرات قبل وصولها لأحد لاعبي المنافس وقطع الكرة دون الاستحواذ عليها في 6 مناسبات، وبلغت دقة تمريراته القصيرة 91%، كما يبعتبر محمد هاني هو الأكثر ارسالاً للكرات العرضية الصحيحة بين صفوف الأهلي خلال مشوار الفريق بكأس العالم للأندية بالرقم 3.

محمد هاني أعاده كأس العالم للأندية من جديد إلى قلوب جماهير الحمراء، فأسكت الألسنة التي انتقدت مستواه الفني وضرب بها عرض الحائط..