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إدارة الأهلي توجه الشكر إلى الرئيس السيسي

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت إدارة النادي الأهلي رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد تهنئته الفريق بفوزه ببرونزية كأس العالم للأندية.

وحرص السيسي على تهنئة النادي الأهلي بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، والتي انتهت فعالياتها أمس الخميس.
وجاءت تهنئة الرئيس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كالتالي: «خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف، كما أؤكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية والشباب المصري في جميع الألعاب الجماعية منها والفردية، متمنيًا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على جميع الأصعدة».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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