شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطي عقبة المنصورة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة المهندس سمير حلبية، مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حالة تحقيق الفوز على المنصورة في الكأس.

ويلتقي المصري مع المنصورة، الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويُنتظر أن يزور مجلس الإدارة مران الفريق الأخير في برج العرب لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز.