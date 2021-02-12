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طبيب الزمالك: «عبدالشافي» سيعود للفريق بعد ستة أسابيع

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، توقيت عودة محمد عبدالشافي إلى التدريبات الجماعية.

وتعرض «عبدالشافي» للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات الزمالك الأخيرة.

وقال الطبيب إن «عبدالشافي» سيعود إلى التدريبات الجماعية، بعد ستة أسابيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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