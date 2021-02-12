شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: «عبدالشافي» سيعود للفريق بعد ستة أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، توقيت عودة محمد عبدالشافي إلى التدريبات الجماعية.

وتعرض «عبدالشافي» للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات الزمالك الأخيرة.

وقال الطبيب إن «عبدالشافي» سيعود إلى التدريبات الجماعية، بعد ستة أسابيع.