شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبحث تعديل اللائحة بعد مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعديل لائحة الفريق الأول لكرة القدم، عقب مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، «الأربعاء»، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري.

وطلب يوفيتش، المدير الفني للفريق، ضرورة ربط لائحة الفريق، بوضعه في ترتيب جدول المسابقة، لتحفيز اللاعبين، على تعديل أوضاعهم في ترتيب المسابقة.