اخبار الرياضه

الإسماعيلي يبحث تعديل اللائحة بعد مباراة الزمالك

0 نشر
إيهاب الفولي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبحث تعديل اللائحة بعد مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعديل لائحة الفريق الأول لكرة القدم، عقب مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، «الأربعاء»، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري.

وطلب يوفيتش، المدير الفني للفريق، ضرورة ربط لائحة الفريق، بوضعه في ترتيب جدول المسابقة، لتحفيز اللاعبين، على تعديل أوضاعهم في ترتيب المسابقة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    171,993

  • تعافي

    133,707

  • وفيات

    9,857

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا