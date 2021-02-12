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تغييرات في تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البوسني يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، إجراء تعديل على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، «الأربعاء»، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري.

واستقر يوفيتش على الدفع ببعض العناصر من فريق الشباب بالنادي، فضلاً عن إشراك محمد بيومي، الذي لم يشارك بصورة أساسية، أمام الاتحاد في المباراة الأخيرة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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