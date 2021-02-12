شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البوسني يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، إجراء تعديل على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، «الأربعاء»، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري.

واستقر يوفيتش على الدفع ببعض العناصر من فريق الشباب بالنادي، فضلاً عن إشراك محمد بيومي، الذي لم يشارك بصورة أساسية، أمام الاتحاد في المباراة الأخيرة.