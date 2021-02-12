شكرا لقرائتكم خبر عن «سواريز» ملكًا لأتلتيكو مدريد هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يهدف فريق أتلتيكو مدريد للتتويج بالدورى الإسبانى لأول مرة منذ عام 2014، إذ يتواجد الفريق حاليًا في صدارة الترتيب، ويعود الفضل في هذا للأهداف التي سجلها نجمه الأوروجوايانى لويس سواريز.

ويبدو أن سواريز، الذي انضم لأتلتيكو مدريد قادمًا من برشلونة، لديه شىء يسعى لإثباته، كما أنه يتصدر ترتيب هدافى الدورى قبل مباراة الأحد المقبل ضد غرناطة في الجولة 23 من الليجا.

ويعول أتلتيكو مدريد، الذي لديه مباراتان مؤجلتان، ويتصدر جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، على تألق مهاجمه سواريز.

وسجل سواريز 16 هدفًا في الدورى الإسبانى هذا الموسم، بفارق 3 أهداف أمام زميله السابق في فريق برشلونة ليونيل ميسى، ونجم إشبيلية المغربى يوسف النصيرى. وتعادل أتلتيكو مدريد مع سلتا فيجو 2-2 الإثنين الماضى بفضل هدفين سجلهما سواريز، في مباراة صعبة لم يُظهر فيها الفريق أفضل ما عنده.

أتلتيكو مدريد يتصدر ترتيب الليجا

وقال دييجو سيميونى، مدرب أتلتيكو: «سواريز يتحدث عن نفسه. دائما ما يسجل الأهداف، والقيام بذلك الآن ليس بجديد عليه».

وأضاف: «إنه لاعب مهم ويكون في أفضل حالاته داخل منطقة الجزاء، ونحن نحاول مساعدته من خلال طريقة لعبنا».

وترك برشلونة سواريز ليرحل إلى أتلتيكو مدريد دون مقابل في فترة الانتقالات الصيفية لكى يرفع أجره المرتفع من قائمة أجور الفريق، لكن أيضًا بسبب وجود شكوك حول تقديمه أفضل مستوياته.