شكرا لقرائتكم خبر عن «يوفيتش» يجهز «مارسيلو» لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البوسني يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأِول للنادي الإسماعيلي، برنامجا تدريبيا خاصا لحسين السيد «مارسيلو»، الظهير الأيسر للفريق، لتجهيزه للمشاركة أمام الزمالك.

وغاب حسين السيد عن المشاركة مع الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري، بسبب عدم جاهزيته.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي «الأربعاء»، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة الدوري.