شكرا لقرائتكم خبر عن «جرس إنذار» ينسف أحلام إيرادات البث فى دوريات أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المتوقع أن تنخفض إيرادات عقود البث التليفزيونى لمباريات كرة القدم فى الدوريات الأوروبية الكبرى فى العام الجارى مع غياب المنافسة بين الشبكات التليفزيونية.

ويمثل ذلك ضربة جديدة للأندية المتأثرة بـ«كوفيد- 19»، التى أمضت ما يقرب من عام دون جماهير فى المدرجات.

وقد تعلن رابطة الدورى الإيطالى عن صفقاتها للفترة الممتدة من 2021- 2024 فى وقت لاحق من الأسبوع الحالى.

ومن المستبعد أن تصل الإيرادات إلى الرقم المستهدف وهو 1.15 مليار يورو (1.39 مليار دولار) سنويًا، وقد تقل بفارق بسيط عن العقد الحالى الذى يبلغ 973 مليون يورو سنويًا.

وتقترب الدوريات الكبرى فى إنجلترا وفرنسا وإسبانيا من التفاوض حول عقود بث جديدة للسنوات الـ3 المقبلة، لكن يتراجع التفاؤل بإمكانية أن تفى الحقوق المحلية بالأموال الضرورية لإعطاء الأندية دفعة. وأبرم الدورى الألمانى صفقة البث التليفزيونى الجديدة العام الماضى بانخفاض بسيط عن العقد السابق.

وقال بيير مايس، مستشار الحقوق التليفزيونية الأوروبية: «الكل متفق على أن (الإيرادات) ستهبط».

وواجه الدورى الفرنسى أقسى المواقف بعد انهيار صفقة مع وكالة ميديابرو الإسبانية، فهبطت الإيرادات بشدة فى الموسم الجارى.

الدورى الإسبانى إيراداته فى انخفاض مستمر

وأصبحت شبكة كانال+ التليفزيونية، التابعة لمجموعة فيفندى، فى موقف قوى فى المفاوضات، وسيحصل الدورى الفرنسى الآن على حوالى 670 مليون يورو بدلًا من 1.15 مليار، بعكس المتوقع.

ولم تؤثر تداعيات «كوفيد- 19» كثيرًا على أرقام المشاهدة، لكن ينظر إلى هدوء السوق باعتباره نتيجة قلة المنافسين على الحقوق.

ويقول مايس: «اليوم تغيب المنافسة الضارية على الحقوق، بعكس الماضى، فى الأسواق الـ5 الكبرى. المنافسة بين الشبكات التليفزيونية فقط هى من أوصلت الأسعار لوضعها الحالى، وإذا اختفت فإن خطر هبوط الأسعار يبدو واردًا».

وأضاف: «فى كل الدول الكبرى عدنا للاحتكار أو وجود منافسين اثنين فقط فى بعض الأسواق».

ومن المستبعد احتدام المنافسة بين أكبر شبكتين فى بريطانيا: سكاى سبورتس وبى. تى سبورت، عندما يُعقد المزاد على حقوق بث البريميرليج لاحقًا فى العام الجارى.

ولن ترغب سكاى فى المخاطرة بخسارة شراكتها الطويلة مع البريميرليج، ومن المستبعد أن تخفض بشدة قيمة الحقوق، لكن يبدو أنها لن تقدم عرضًا أعلى. وقال ريتشارد بروتون، مدير الأبحاث فى أمبير أناليسيز: «إذا كنت مكان أى شبكة كبرى، لن أقدم عرضًا أعلى الآن، بل يمكن المخاطرة قليلًا أيضًا وتقليل العرض».

وتابع أن «شبكات الدفع مقابل المشاهدة ليست فى مأزق»، لكنها باتت تحت ضغط أكبر من ذى قبل.

وأكد: «اقتصاديات الأسواق الأوسع قللت من المنافسين. إلى أن يتغير هذا الوضع، نتوقع استقرارًا شديدًا فى السوق إن لم يكن انخفاضًا فى قيمة الحقوق». وتبرز خدمات البث عبر الإنترنت الآن مثل دازن كمنافس وحيد للشبكات المسيطرة مثل سكاى وكانال+.

الدوريات الأوروبية فى خطر بسبب عدم حضور الجماهير لظروف كورونا

ولم تكن خدمات البث عبر الإنترنت تلعب إلا «أدوارًا مساندة» لشبكات البث الأساسية، حيث تملك أمازون فى بريطانيا حقوق بث 20 مباراة فى البريميرليج كل موسم.

ووفقًا لمصادر «رويترز»، تقدمت دازن بعرض يتفوق على عرض سكاى الحالى، إذ يبلغ نحو 850 مليون يورو، للحصول على حقوق بث جميع مباريات الدورى الإيطالى محليًا.

وقال أميكام كرانتس، نائب الرئيس للإعلام والمبيعات لدى وكالة إنفرونت للحقوق الإعلامية: «أعتقد أن خدمات البث عبر الإنترنت ستكمل المعروض حاليًا، لكنها لن تحل محل الشبكات التقليدية، على الأقل ليس على المدى القصير أو المتوسط».

ورفض الدورى الفرنسى عروضًا من أمازون ودازن للحصول على حقوق بث المسابقة قبل أن يوقع عقدا مع كانال+.

وإذا كان الموقف الفرنسى بمثابة جرس إنذار فى سوق الحقوق المحلية، فإن هناك إشارات أيضًا إلى أن المبيعات الدولية ربما بلغت ذروتها.

وفى العام الماضى، أنهى البريميرليج عقدًا قيمته 700 مليون دولار مع خدمة بى. بى لايف سبورتس الدولية للبث على الإنترنت، التابعة لمجموعة التجزئة الصينية سونينغ، وتوصل لاتفاق جديد مع تينسنت، وهى صفقة أقل ماديًا، وفقًا لتقارير إعلامية.

ولم تنضم مجموعة «بى. إن» القطرية إلى مزاد الحقوق التى تملكها حاليًا لعرض مباريات الدورى الإيطالى فى 24 منطقة بالشرق الأوسط. وتبلغ قيمة العقد العالمى الحالى مع الدورى الإيطالى 500 مليون دولار.

وقال مايس: «هبوط الحقوق المحلية فى بريطانيا (فى العقد الأخير) عوضه الارتفاع فى قيمة الحقوق الدولية، وهذا لن يكون الوضع بالتأكيد بعد الآن».