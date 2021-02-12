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اتحاد السلة يوجه الشكر لمجلس إدارة الاتحاد السكندري

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري علي حسن استضافة وتنظيم المرحلة الأولي من التصفيات الإفريقية، المؤهلة لبطولة إفريقيا.

يُذكر أن مباريات الدور الأول من التصفيات جرت علي ملعب الاتحاد السكندري، في الشاطبي، خلال شهر نوفمبر المنقضي.

وأثني «أبوفريخة» علي الإجراءات التي اتبعها مجلس إدارة الاتحاد السكندري من أجل إنجاح التصفيات وخروجها بالصورة المأمولة، في ظل انتشار جائحة .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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