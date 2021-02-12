شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة لمنتخب السلة في حالة التأهل للبطولة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، لاعبي الفريق وجهازهم الفني بصرف مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفني، في حالة التأهل للبطولة الإفريقية.

ويسافر المنتخب، السبت، إلى تونس للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة.

وأنهي أحمد مرعي، المدير الفني للمنتخب، استعداداته للتصفيات، من خلال معسكره المغلق، الذي دخله الفريق خلال الفترة الأخيرة في الإسكندرية.