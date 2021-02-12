شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في الزمالك بسبب الطائرة الخاصة.. واللجنة تسابق الزمن لتوقيع العقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز أزمة في توفير الطائرة الخاصة المنتظر أن تقل الفريق إلي السنغال بسبب الأزمة المالية وعدم توقيع عقد الاتفاق مع شركة الطيران علي تخصيص الطائرة حتي هذه اللحظة.

ومن المقرر أن يسافر المارد الأبيض إلي السنغال لخوض مباراة تاونجيت السنغالى في الثالث والعشرين من نفس الشهر.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الزمالك، فإن اللجنة الثلاثية تسابق الزمن من أجل توقيع عقود الاتفاق علي الطائرة الخاصة خلال ساعات لإنهاء وغلق هذا الملف، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق حول الطائرة الخاصة سيتم حجز تذاكر طيران علي رحلات عادية لجميع أفراد البعثة.