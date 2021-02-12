شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز شهر يناير بـ«البريميرليج»: مان سيتي يهيمن.. و«المرتدة الرائعة» تمنح صلاح هدف الشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» الرسمي عن جوائز الشهر لأفضل لاعب، مدرب، وهدف، في المسابقة خلال شهر يناير.

وحصل لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان على جائزة لاعب الشهر في المسابقة عن أدائه في شهر يناير، بعد أن سجل 5 أهداف في 50% من المباريات التي لعبها مع مانشستر سيتي (6) خلال الشهر الماضي (ضد تشيلسي، كريستال بالاس وويست بروميتش ألبيون).

وتفوق لاعب وسط مانشستر سيتي على قائمة مرشحين تضمنت 7 لاعبين آخرين، وهم زميله في الفريق جون ستونز، بجانب ثنائي أرسنال، بريند لينو وبوكايو ساكا، وصانع ألعاب ويست بروميتش ألبيون، ماتيوس بيريرا، وصانع ألعاب ليستر سيتي، جيمس ماديسون، وجناح أستون فيلا جاك جريليش، وقلب دفاع ويست هام كريج داوسون.

وعلى مستوى جائزة مدرب الشهر، توج الإسباني بيب جوارديولا بجائزة مدرب الشهر للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن سجل نتائج مثالية لـ مانشستر سيتي خلال شهر يناير، شهد تحقيق الفريق للفوز في 6 من المباريات الـ6 التي لعبها الفريق بنسبة نجاح 100%، مع استقبال الفريق لهدف يتيم خلال تلك الفترة (ضد تشيلسي في فوز الفريق بنتيجة 3-1).

وتفوق بيب جوارديولا على قائمة مرشحين تضمنت مساعده السابق ومدرب أرسنال الحالي، ميكيل أرتيتا، بجانب دافيد مويس (مدرب ويست هام) وجراهام بوتر (مدرب برايتون).

وعلى مستوى هدف الشهر، جاء هدف محمد صلاح (الثاني) ضد ويست هام كأفضل هدف في المسابقة خلال شهر يناير، ووصف موقع البريميرليج الهدف بأنه نتيجة «هجمة مرتدة رائعة» أنهاها هداف الدوري بشكل رائع في شباك أصحاب الأرض.

وقال صلاح الذي توج بالجائزة للمرة الأولى: «لقد كان هدفًا للفريق، إنه شعور رائع أن تسجل مثل هذه الأهداف»..«الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة. وهذا ما يجعل الأمر مميزًا للغاية».

وأصبح صلاح هو أول لاعب من ليفربول يتوج بجائزة هدف الشهر في البريميرليج منذ هدف دانييل ستوريدج ضد تشيلسي في أغسطس 2018.