شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يخطف الأضواء في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نال محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، إشادة خاصة من الجمهور والعاملين بالمطار عقب وصول البعثة من قطر بعد تألقه في المونديال ونجاحه في التصدى لركلتى الجزاء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسلط الاتحاد الدولى لكرة القدم الضوء على مشوار الشناوى في تقرير خاص تضمن مشواره والمحطات الصعبة التي واجهته قبل أن يصبح الحارس الأول في مصر.