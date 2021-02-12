شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي على الشوط الرئيسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف مساء اليوم، الحفل الثامن لهذا الموسم الذي يتألف من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الختامي الذي تم تخصيصه للمهجنة، كما تم تخصيص شوطان «الثالث والسادس» للمبتدئة.

ينطلق الحفل بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 1800 متر «تكافؤ» وتنصب الترشيحات فيه حول «إيه إف الباهر» و «إيه إف رمز» و«اسف»، يليه الشوط الثاني بنفس المسافة ويبرز فيه «إيه إف إشعار» و«قاسم» و «إيه إف سيفن سكايز» الذي يشارك لأول مرة على الرمل في الموسم، بجانب «مقتدر». ويقام الشوط الثالث لمسافة 2000 متر لخيول إنتاج الإمارات وهو أول أشوط المبتدئة ويتواجد فيه «تاجر» و«لهيب الريف» و«بشارة الريف».

ويشتد التنافس في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر (شروط) وهو الشوط الرئيسي في هذا الحفل ويتصارع فيه كل من «راجي» و«صلب» و«منفرد» على اللقب.

ويتواصل التحدي والإثارة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «تكافؤ» في وجود الجواد «جرم» بجانب «السهوج» و«ويل باور»، فيما يأتي الشوط السادس وثاني أشواط المبتدئة لمسافة 1400 متر ويتنافس فيه 15 خيلاً يتقدمهم «إيه إف قاصد» و «إيه إس تميز» و «إريس دي جيون».

وتختتم الأمسية بشوط المهجنة لمسافة 2600 متر (تكافؤ) ويتقدم المنافسين الجواد «انتيمو» الفائز مرتين في هذا المضمار الموسم الماضي الترشيحات إلا أنه سيجد منافسة شرسة من «أوتوم برايد» و«عنيزة».