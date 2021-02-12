شكرا لقرائتكم خبر عن قمة نارية بين العروبة ودبا.. والإمارات يستقبل الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

ينطلق اليوم الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى وتقام ثلاث مباريات في الجولة الثانية عشرة من المنافسة، حيث يلتقي العروبة مع دبا الفجيرة في ديربي ناري، فيما يستقبل الإمارات فريق الذيد، ويستضيف التعاون فريق مسافي في الخامسة والثلث، وتختتم الجولة غداً حين يلعب الحمرية مع البطائح، ودبا الحصن مع مصفوت .

تتجه انظار الهواة ومتابعي دوري الأولى والفرق المرشحة للصعود إلى ملعب العروبة بمربح حيث يستضيف صاحب الأرض جاره دبا الفجيرة في مباراة ديربي وقمة ستؤثر نتيجتها في مستقبل الفريقين في صراع الصعود، وعلى وضع بقية الفرق المنافسة.

ويدخل الطرفان اللقاء بدافع كبير ورغبة في الانتصار، وللعروبة 20 نقطة في المركز الثاني، ولدبا 17 نقطة في المركز الرابع، ويسعى العروبة إلى متابعة نتائجه الجيدة والوصول إلى 23 نقطة بالفوز على ضيفه ليعزز حظوظه أكثر على أمل أن تخدمه نتيجة مباراة الإمارات والذيد لينقض على الصدارة، وهو يعول على كتيبته الهجومية بقيادة فيكتور هداف الدوري برصيد عشرة أهداف.

ويرغب العروبة كذلك في الفوز على منافس مباشر آخر بعد الإمارات والبطائح ليصيد عصفورين بحجر واحد، أما دبا الفجيرة فالمباراة بالنسبة إليه طريق لاتجاه واحد، إما أن يفوز ويبقى في صلب المنافسة وإما أن يخسر فيضعف آماله لأن وصول العروبة إلى 23 نقطة والإمارات إلى 24 حال الفوز على الذيد سيصعب مهمة النواخذة كثيراً في الصعود.

وكان دبا خسر من العربي في الجولة الأخيرة وهو لا يريد قبول خسارة جديدة لأنه يعلم مدى تأثيرها السلبي في مسيرته .

وفي ملعب الإمارات يستقبل الأخضر الذيد في مباراة يستهدف منها فريق المدرب جوكيكا النقاط الثلاث والابتعاد في الصدارة، ممنياً النفس بأخبار سارة من ملعب العروبة.

وكان الإمارات أنهى الدور الأول في المركز الأول برصيد 21 نقطة بعد فوزه على مصفوت، وسيعمل على إضافة ثلاث نقاط جديدة ليخطو خطوة أخرى في طريق الصعود، أما الذيد فهو يراهن على مباراة اليوم من اجل تحقيق فوزه الأول ومفاجأة الصقور وله نقطة في المركز الأخير.

وفي ملعب التعاون تقام مباراة بين فريقين من إمارة رأس الخيمة، وهي ثأرية بالنسبة للتعاون الذي خسر من مسافي في الدور الأول، وللضيوف فرصة لتأكيد التفوق، وللتعاون عشر نقاط في المركز التاسع وهو حقق نتائج مقبولة في الدور الأول بيد انه يتطلع للأفضل في القسم الثاني، ويأمل ببداية قوية بالفوز على ضيفه الساعي إلى استعادة ذاكرة الفوز بعد سلسلة هزائم في المباريات الأخيرة، حيث خسر من الحصن والعروبة والإمارات والحمرية ويعود آخر فوزه حققه إلى مباراته مع العربي.

وكانت إدارة النادي عينت المدرب محمد الخديم بديلاً لنوح المستقيل واشرف الخديم على مباراة واحدة، وستكون مباراة اليوم الثانية له مع مسافي الذي يملك 12نقطة في المركز الثامن .