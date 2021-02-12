صالح جمعة يغازل صافيناز بقلوب حمراء.. والراقصة تنشر المحادثة وتعلق: ’’إيه ده‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثارت الراقصة صافينار، جدلا خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت محادثة مع صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، وسيراميكا كيلوباترا الحالي، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث أرسل لها خلالها تعليقين على صورتين مختلفتين، مستعينا بـ«قلوب حمراء».

وكتبت صافيناز فى تعليقها على رسائل صالح جمعة: "ايه دا"، وذلك في إشارة إلى استغرابها من كم الرسائل الذى أرسلها اللاعب لها حينما عبر عن إعجابه بها من خلال أكثر من ايموشن قلب.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما كشفته صوفينار، ما بين مؤيد ومعارض للاعب، حيث يرى الجانب المؤيد لصالح جمعة، أن ما فعله يدخل تحت بند الحرية الشخصية خاصة وأنه لم يتجاوز في رسالته للفنانة، بينما رأى البعض الآخر أن اللاعب كونه شخصية عامة لا يليق أن يثير الجدل حوله بإرسال قلوب وعليه التفرغ داخل المستطيل الأخضر حتى يستعيد مستواه المعهود.

كان نادي سيراميكا أعلن انتقال صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.