بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بـ «برونزية العالم»

الشارقة - اميمة ياسر -

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد مشاركته في بطولته كأس العالم للأندية، والتتويج بالميدالية البرونزية.

وكان الأهلي قد حقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وسجل للأهلي كل من بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجايي، فيما أهدر عمرو السولية ومروان محسن، ونجح حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي في التصدي لركلتيّ الجزاء الأولى والأخيرة، وأهدر لاعب بالميراس ركلة ثالثة خارج المرمى.

يشار إلى أن مشاركة الأهلي في مونديال الدوحة هي السادسة في تاريخه، حيث شارك من قبل أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.

وبعد فوز الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.