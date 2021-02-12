موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليستر سيتي، نظيره ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، في الثانية والنصف ظهر غدا السبت، على ملعب كينج باور، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بخسارته أمام مانشستر سيتي، بأربعة أهداف لهدف، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بـ40 نقطة، متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يقبع ليستر في المركز الثالث بـ43 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا، وماتيب للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، كاباك، فابيانو، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانتارا، هندرسون، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

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تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 1،2.