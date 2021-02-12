شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبو فريقه قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه لاستاد القاهرة الدولى، من أجل مواجهة مولودية الجزائر، فى المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية.

وشدد باتشيكو، على لاعبى فريقه ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، والعمل على غلق المساحات أمام سرعات الفريق الجزائرى، مع العمل على تسجيل هدف مبكر من أجل ارباك حساباتهم، والعمل على تحقيق الفوز.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اسناد المباراة لطاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

وحرص الخواجة البرتغالى على التحدث مع اللاعبين عن بعض نقاط القوة والضعف فى فريق مولودية الجزائر، مشددًا على المدافعين التركيز وعدم التهاون مع عدم ارتكاب اخطاء داخل أو بالقرب من منطقة جزاء مرمى محمد أبو جبل.