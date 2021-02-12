شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: "برونزية المونديال غالية.. وبعد هزيمة البايرن عانينا من الإحباط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان، مدرب فريق الأهلى، أن فوز الأهلى بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية إنجاز غالى وكبير، ويزيد اللاعبين قوة وإصرار على بذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات، قائلا : "الميدالية غالية على هذا الجيل من اللاعبين، لأنها أول ميدالية ببطولة قارية هامة، وهى كأس العالم للأندية".

وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلى، إن الفريق يعد الجماهير بمزيد من البطولات والإنجازات الفترة المقبلة،مضيفا أنه بعد مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ كان هناك حالة من الإحباط، لأن اللاعبين والجمهور كان لديهم طموح كبير إلا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات.

وبعد فوز الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق بالميراس البرازيلى أصبح الفريق الأول في أفريقيا يحصد الميدالية البرونزية مرتين، وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودى ، وتمكن المارد الأحمر من الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلى بنتيجة 3/2 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى قطر.