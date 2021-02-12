شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن إنجاز الأهلي: يربى أبناءه على ثقافة الفوز فقط وسعداء بأداء طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، على الأداء المميز الذى قدمه النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، ليحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة، بعد الفوز على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 3/2 بركلات الجزاء الترجيحية، وقال عادل في تصريحات لـ"الخليج 365": نهنئ النادي الأهلي على الانجاز الذى حققه لأنه شرف الكرة المصرية والعربية والأفريقية، وهذا دليل يؤكد أن الروح والعزيمة يمكنها أن تتفوق على أي إمكانيات.

وأضاف: الإدارة الناجحة هي أهم عنصر في منظومة النجاح، مهما كان هناك لاعبين مميزين أو مدرب له إسم فدور الإدارة وما توفره من هدوء هو الغنصر الرئيسي وهذا ما قدمه محمود الخطيب.

استكمل: سعداء من أجل طاهر محمد طاهر، وكذلك سيف الجزيري وما يقدمه مع الزمالك، وأي لاعب سيخرج من المقاولون لن يقل أدائه عنهما، لأنه يخرج من منظومة متكاملة لها أهداف واضحة.

واختتم: الأهلي يربي أبناءه على ثقافة الفوز دائماً ورغم أن هذا الأمر كان موضع انتقاد البعض، إلا أنني أرى أن هذا هو الطريق الصائب، من الضروري أن نربي أبناءنا على ثقافة الفوز والحرص على حصد الانتصارات وتقبل الخسارة عندما تفرض علينا.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من قطر، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققه الفريق الأحمر، بالتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

وكان بدر بانون ومحمد هانى وجونيور أجاي قد سجلوا للأهلي، فيما أهدر عمرو السولية ومروان محسن، وتصدى محمد الشناوي حارس العرين الأحمر لركلتي الجزاء الأولى والأخيرة، وأهدر لاعب بالميراس ركلة ثالثة خارج المرمى، ليفوز الفريق الأحمر بالبرونزية الثانية في تاريخه.