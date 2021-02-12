شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تدعم لاعبى الأحمر فى المطار فور وصول البعثة للقاهرة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير النادي الأهلي التى تواجدت في مطار القاهرة عل دعم ومؤازرة اللاعبين فور وصول بعثة الأهلي قادمة من قطر عقب التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التى أقيمت في قطر وحصد فيها الأهلي الميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي أمس ، الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة.

كما حرص لاعبو الأهلي على استقلال سيارتهم الخاصة أو مع أصدقاؤهم فور الوصول إلى المطار في طريق العودة إلى مقر إقامتهم عقب فترة وصلت أسبوعين تقريباً خارج الديار حيث شارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخ النادي.

من ناحية أخرى ، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى ، أن كأس العالم للأندية بطولة قوية استفاد منها الفريق الأحمر كثيرا، وسوف تساعد اللاعبين الفترة المقبلة ، في ظل المباريات التي خاضها الفريق في البطولة والتي وصلت إلى 3 مباريات مختلفة أظهرت قدرة اللاعبين على تحقيق طموح الفريق.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلى أن الفريق الأحمر نال الفرحة التي استحقها ، وسيبنى عليها المشاركة في المباريات المقبلة، أمام المريخ السودانى، ذلك الفريق الذى يمتلك عناصر جديدة في البطولة دورى ابطال افريقيا ، و بعد ذلك سيمبا التنزانى، ويليه فيتا كلوب.

وتٌعد مباراة الأهلى المقبلة أمام المريخ السودانى فى الجولة الأولى بدورى المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا ، بعدما توج الفريق الأحمر ببرونزية مونديال الاندية فى الدوحة

وعن النقد الذى تعرض له الفريق خلال مباراة بارين ميونخ قال عبد الحفيظ أن هناك بعض الأفراد تتمنى فوز الأهلى، والعكس صحيح هناك من يتمنى خسارة الأهلى ، قائلا " في ناس بتكون عاوزة الاهلى ميكسبش " ولكن مش هنفكر في النفسيات ن ماشيين في طرينا ، و بنفكر كويس.

وتطرق مدير الكرة الى دعم الجماهير ومساندته للأحمر، حيث قال إن الأهلى ليس مجرد شعارات ، بل أنه وصل عند البعض الى الأساسيات مثل الطعام و الشراب و الأولاد والبيت .