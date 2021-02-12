شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: الجمهور كلمة السر فى تتويج الأهلى ببرونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن أشرف لاعب الأهلى، أن الفوز بالميدالية البرونزية بمونديال الأندية مستحق للأحمر، خاصة أن اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد، وشهدت المنافسات الروح الجماعية والتي كانت أهم من المهارات الفردية.

وأضاف لاعب الفريق الأحمر في تصريحات لقناة الأهلى، أن الجمهور كلمة السر في الفوز بالمباريات، والذى دعم الفريق في كل المباريات .

وحقق الأهلى إنجازاً رائعاً بالفوز بالمكرز الثالث في مونديال الأندية الذي أخنتتم أمس ، الخميس، بقطر ليُعيد المارد الأحمر إنجاز البرونزية بعدما سبق وحققه عا 2006 ، ونرصد في القرري التالي مشوار الأهلي في مونديال الأندية الأخير.

وعبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالإنجاز الذي حققه الفريق ‏اليوم بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي ‏بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مؤكدًا أن روح الأهلي كانت وراء هذا الإنجاز الكبير.‏