شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي المقاولون قبل مباراة بتروجت باستثناء محمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق أمس الخميس استعداداً لمباراة بتروجت في دور الـ 32 بكأس مصر، وأكد عادل في تصريحات خاصة أن نتيجة المسحات جاءت جميعها سلبية باستثناء محمد رزق لاعب الفريق الذى يواصل العزل الصحي.

وعقد محمد عادل جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق لحثهم على تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام بتروجت، خاصة وأن مباريات الكأس لا تقبل القسمة على اثنين، وطالب عادل اللاعبين بضرورة غلق صفحة الدوري العام مؤقتاً والتركيز على مباراة بتروجت لاجتياز دور الـ 32.

ويختتم اليوم الجمعة فريق المقاولون العرب، استعداداته لمباراة بتروجت، حيث يدخل الفريق في معسكر مغلق بالجبل الأخضر بعد إعلان نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفني بالأمس، استعداداً لمباراة وبتروجت، والتي تجمع الفريقين غداً السبت على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب عن الموعد الجديد لمباراة المقاولون والجونة، والتى تم تأجيلها بعد ظهور 5 إصابات بين لاعبى الفريق بكورونا بالإضافة إلى حالتين بالجهاز الإدارى، لتقرر الجبلاية تأجيل اللقاء، وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة حتى يوم 21 فبراير الجارى، بعد ظهور 7 إصابات من بينهم 5 لاعبين، وكان لدينا أربع حالات أخرى خضعت لمسحة إعادة لكن نتيجتها جاءت سلبية".

وخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، الأحد الماضي، والتي أظهرت نتائجها إصابة 7 حالات بين لاعبين وجهاز إداري بفيروس كورونا.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن قميصه الجديد بشكل رسمي، حيث زين الذئب التصميم الجديد لقميص الفريق، وهو شعار فريق المقاولون المتعارف عليه حيث يلقب الفريق بـ "ذئاب الجبل"، نسبة إلى الجبل الأخضر مقر نادي المقاولون.