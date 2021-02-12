شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحرس محمد الشناوى عرين مصر فى الأولمبياد لحصد ميدالية جديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن يفرض نفسه على الساحة بقوة وأن يكتب اسمه فى سجلات الكرة المصرية كأحد أعظم الحراس فى تاريخ الساحرة المستديرة، بعدما قاد ناديه الأهلى لأكثر من بطولة مؤخرا ليس فقط على المستوى المحلى وانما الافريقى والقارى قبل أن يساهم بقوة فى حصد العملاق الأحمر برونزية كأس العالم.

وبات محمد الشناوى مرشحا بقوة للانضمام للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 ضمن اللاعبين الكبار الثلاثة الذين سيختارهم شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة قبل البطولة، خاصة وان الأخير يرب بقوة فى حصد ميدالية لمصر فى هذا المحفل الكبير.

فى هذا الصدد، يقول شوقى غريب، إنه لم يستقر حتى الآن على أسماء الثلاثة الكبار فى قائمة منتخب مصر استعدادا للأولمبياد ويعتبر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى هو اللاعب الوحيد الذى استقر عليه بشكل أساسى ويبقى مصيره فى يد ناديه الإنجليزى ومدربه يورجن كلوب.

وتابع شوقى غريب، أن محمد الشناوى حارس كبير ولكنه حتى الآن لم يفتح هذا الملف مع جهازه المعاون، ولن يتم حسم ملف الثلاثة الكبار إلا قبل البطولة بأيام فى ظل احتياجات الفريق قبل البطولة والمراكز التى تحتاج لتدعيم خاصة وأنه قبل بطولة أمم أفريقيا الأخيرة خسر مجموعة مهمة من اللاعبين بسبب الإصابات المفاجئة.

وأضاف المدير الفنى، أن هناك حراس مع المنتخب الأولمبى يشاركون حاليا مع أنديتهم بشكل أساسى مثل محمود جاد ومحمد صبحى وعمر رضوان وبالتالى يجب تقييمهم بشكل جيد قبل الحديث عن ضم حارس كبير للقائمة من عدمه.