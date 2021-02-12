شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 12 فبراير 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، بيراميدز يطير إلى أبيدجان بطائرة خاصة لمواجهة راسينج كلوب، و فيفا يخطر المنتخب الأوليمبي بمكان إقامته بأوليمبياد طوكيو.

بيراميدز يطير إلى أبيدجان بطائرة خاصة لمواجهة راسينج كلوب

غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا المدير المدير الفنى، فى طريقها إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان فى ذهاب دور الـ32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب فى القاهرة بملعب الدفاع الجوى يوم 21 من نفس الشهر.

الزمالك يصدر بيان عن أكاديميات النادي الرسمية

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، أنه لا توجد سوى ثلاث أكاديميات للنادي داخل جمهورية مصر العربية بتصريح رسمي من إدارة النادي وهي الأكاديميات المتواجدة في كل من الإسكندرية والسويس والمنوفية أما الأكاديمية المتواجدة في المنيا فإن عقدها ينتهي بنهاية شهر فبراير الجاري بعد تمديد التعاقد لمدة شهرين.

فيفا يخطر المنتخب الأوليمبي بمكان إقامته بأوليمبياد طوكيو

تلقي اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأوليمبي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بمكان إقامتهم بأحد الفنادق الخاصة وعدم إقامتهم بالمدينة الأوليمبية باليابان والتي سيتواجد فيها باقي منتخبات الألعاب الأخرى المشاركة في الاوليمبياد.

أستراليا تعلن استمرار البطولة المفتوحة للتنس بدون جماهير

قال منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إن البطولة ستستمر بدون جماهير على مدار الأيام الخمسة المقبلة بعد فرض ولاية فيكتوريا العزل العام بدءا من اليوم الجمعة لاحتواء تفشى فيروس كورونا، وأعلن رئيس وزراء حكومة فيكتوريا، استكمال بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بأقل عدد من العاملين وبدون جماهير.

بيليات مرشح لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف

دخل الزيمبابوي خاما بيليات جناح صن داونز الجنوب إفريقي السابق وكايزر تشيفز الحالي دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتباره من اللاعبين الذين ينالوا ثقة بيتسو موسيماني، بعدما سبق ودربه عندما كان يتواجد في صفوف برازيل جنوب إفريقيا من قبل.

"استادات" تناقش تكريم الأهلي فى اجتماع السبت بعد برونزية العالم

أكد سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، أن اجتماع غدا السبت سيشهد مناقشة إقامة تكريم للنادى الأهلى بعد تشريف الكرة المصرية وتحقيق الميدالية برونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى، وقال الوزيرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن ما حققه الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية شيء يدعو للفخر.

الإسماعيلى فى بيان رسمى: أخطاء التحكيم ضد الفريق تجاوزت كل الحدود

قام النادى الإسماعيلى بإعداد فيديو بكل الحالات التحكيمية والتى تسببت فى ضياع نقاط من الإسماعيلى كانت كفيلة بتغير موقفه فى جدول المسابقة، ويرصد الفيديو مدى الظلم الذى تعرض له الدراويش من الفار والحكام، وسوف يتم إرساله إلى اللجنة التى تدير اتحاد الكره ولجنة الحكام ووسائل الإعلام.