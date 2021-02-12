شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ اتصالاته مع ليفربول لتحديد موقف محمد صلاح من أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اتفق شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على بدء الاتصالات مع مسئولى نادى ليفربول الإنجليزى خلال الأيام المقبلة، من أجل التناقش حول إمكانية الاستعانة بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى فى اولمبياد طوكيو.
ويرغب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى فى حسم مصير محمد صلاح حتى يتمكن من وضع برنامجه التدريبى خلال الفترة المقبلة ، وهو ما يتوقف على مشاركة صلاح مع المنتخب من عدمها كما سيتحدد بناء على موقف الفرعون المصرى أيضا اختيار باقى الأسماء لقائمة الفراعنة فى الأولمبياد حيث يحق للمنتخب اختيار 3 لاعبين كبار للمشاركة معه فى الأولمبياد.
ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب موقف فيروس كورونا من أجل الاتفاق علي وديتين خلال التوقف الدولي المقبل في شهر مارس ويبدأ يوم 22 ، حيث أكد شوقي غريب أن منع السفر في بعض الدول و تحديدا أوروبا يمنع المنتخب الأولمبي من الاتفاق النهائي علي خوض وديات، مؤكدا أنه ما زال هناك مفاوضات مع أكثر من منتخب للوصول إلى أفضل الحلول.
وتابع غريب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن من ضمن الحلول أيضا لعب وديتين داخل مصر خلال شهر مارس وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار استعداد الفراعنة الصغار لأولمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.
وكشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن أن محمد صلاح نجم ليفربول هو الاختيار الأول بالنسبه له فى قائمة اللاعبين الثلاثة المختارين للمشاركة مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العام الجارى 2021.
وقال شوقى غريب لـ ”الخليج 365”، إن صلاح هو الاختيار الأول للمنتخب فى قائمة المنتخب الأولمبى، حيث تنص اللوائح على أحقية المنتخب الأولمبى فى ضم 3 لاعبين فوق الـ23 عاما للمشاركة فى الأولمبياد، وأن صلاح الاختيار الأول، وبعده سيتم تحديد اللاعبين الآخرين بناء على احتياجات المنتخب.