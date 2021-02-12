شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ اتصالاته مع ليفربول لتحديد موقف محمد صلاح من أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على بدء الاتصالات مع مسئولى نادى ليفربول الإنجليزى خلال الأيام المقبلة، من أجل التناقش حول إمكانية الاستعانة بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى فى اولمبياد طوكيو.

ويرغب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى فى حسم مصير محمد صلاح حتى يتمكن من وضع برنامجه التدريبى خلال الفترة المقبلة ، وهو ما يتوقف على مشاركة صلاح مع المنتخب من عدمها كما سيتحدد بناء على موقف الفرعون المصرى أيضا اختيار باقى الأسماء لقائمة الفراعنة فى الأولمبياد حيث يحق للمنتخب اختيار 3 لاعبين كبار للمشاركة معه فى الأولمبياد.