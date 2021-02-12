شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 15 مواجهة جمعت طلائع الجيش وسموحة قبل موقعة جهاز الرياضة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بمواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الفريق السكندرى مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ترتيب الطلائع وسموحة بجدول الدوري

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 16 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 7 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 11هدف ومازال لديه لقاء مؤجل.

تاريخ مواجهات الطلائع وسموحة تاريخيا تحمل مواجهة اليوم، الرقم 15 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حيث لم يلتق الفريقان سوى فى 7 مواسم فقط رغم تواجد الفريقين في الدوري الممتاز سويا للعام العاشر على التوالي، لأن الفريقين لم يلتقيا ثلاثة مواسم متتالية بسبب إلغاء المسابقة ودوري المجموعتين . أول مواجهة جاءت في الأسبوع الـ12 "12 نوفمبر 2010" بإستاد الإسكندرية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق تقدم إيهاب المحص للضيوف قبل النهاية بثلث ساعة، وتعادل أحمد بلال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وأدار المباراة الحكم محمد قطب. بينما شهدت أول مواجهة للفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري، أول فوز للضيوف بهدف دون رد سجله الغاني صامويل أفوام في الشوط الاول "الجمعة 24 يونيو 2011" وأدار المباراة الحكم محمد عباس. وبعد غياب أكثر من ثلاثة مواسم عاد الفريقان ليلتقيا مجددا على نفس الملعب في "30 سبتمبر 2014" وشهدت الفوز الوحيد لطلائع الجيش وكان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثير حيث حول الطلائع تأخره بهدفين مقابل هدف الى فوز في الدقائق الأخيرة، تقدم إسلام كمال في الدقيقة 20 وتعادل الراحل علاء علي للضيوف في الدقيقة 45، وقبل نهاية الشوط تصدى محمد صبحى لضربة جزاء سددها إسلام كمال . وفى الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني تقدم إبراهيم عبدالخالق للضيوف، قبل أن يعود محمد صبحى ويتصدى لضربة جزاء ثانية في المباراة في الدقيقة 76 من المتخصص محمود فتح الله . ولكن في الدقيقة 90 يدرك البديل أحمد سعيد أوكا التعادل للجيش قبل أن يقتنص المدفعجي المعتز إينو البديل أيضا هدف الفوز للجيش في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وادار المباراة الحكم ابراهيم نور الدين. تاريخيا، مواجهة اليوم متكافئة، حيث فاز طلائع الجيش فى 4 مواجهات فيما فاز سموحة فى 5 لقاءات وانتهت 5 مباريات بالتعادل، منها تعادلين سلبيين، سجل سموحة 14 هدفا مقابل 12 هدف للطلائع، وخلت مباريات الفريقين من الأهداف الموسم قبل الماضي. وانتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف ، سجل ثنائية الفريق السكندرى حسام حسن ووانجا ، وسجل هدف الطلائع أحمد سمير فى المباراة التى أقيمت على ستاد الاسكندرية فى 2 ديسمبر 2019 . فى المقابل انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق ، سجل للطلائع كريم طارق وسجل لسموحة ديريك تسبمبامبى فى اللقاء الذى أقيم فى 26 اغسطس 2020 بالجولة 22 للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة.

بسيونى يظهر فى المدرجات وسامى يفتش عن الفوز الرابع

ويقود عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع ناديه من المدرجات بعد أن جاءت مسحة كورونا الخاصة به سلبية والتي أجراها بمفرده بعيداً عن الفريق بعد غيابه عن ثلاثة مواجهات لناديه أمام البنك الاهلى والمقاولون العرب وبيراميدز ، ويسعى خلال مواجهة اليوم للعودة لقطار الانتصارات لتعديل وضع فريقه في جدول الدوري ، في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتحقيق الفوز الرابع في المسابقة للتقدم في سباق المراكز مرة أخرى.

التشكيل المتوقع للطلائع امام سموحة

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام سموحة مكون من :"محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".

التشكيل المتوقع لسموحة امام الطلائع

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الطلائع مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".