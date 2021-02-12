شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشوار وأرقام الأهلي القياسية في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي بعدما حقق إنجازاً رائعاً بالفوز بالمكرز الثالث في مونديال الأندية الذي أخنتتم أمس ، الخميس، بقطر ليُعيد المارد الأحمر إنجاز البرونزية بعدما سبق وحققه عا 2006 ، ونرصد في القرري التالي مشوار الأهلي في مونديال الأندية الأخير.

س: ماذا فعل الأهلي في كأس العالم للأندية الأخير بقطر؟

ج: الأهلي حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي وبكل كأس لبيرتادوريس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التى أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير الجاري.

س: ما هي نتائج الأهلي في البطولة؟

ج: الأهلي خاض ثلاثة مباريات الأولى امام الدجيل القطري وفاز الأهلي بهدف سجله حسين الشحات وفي المباراة الثانية خسر من بايرن ميونيخ بثنائية نظفية بنصف نهائي المونديال قبل أن يفوز الأهلي على بالميراس بركلات الجزاء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

س :ما هي أهم الأرقام القياسية التى حققها الأهلي في مشارته الحالية بالمونديال؟

ج: الأهلي حقق العديد من الأرقام القياسية في هذه النسخة ويأتي في مقدمتها :

1_ تربع الأهلي على عرش أكثر الأندية مشاركة في مباريات نصف النهائي بـ3 مباريات.

2_إستحوذ الأهلي على لقب "نمبر وان" في قائمة أكثر الأندية لعبا للمباريات ببطولة مونديال الأندية بـ15 مباراة.

3_ عادل الأهلى رقم الرجاء المغربي كأكثر الأندية العربية والأفريقية تسجيلا للاهداف في مونديال الاندية بـ12 هدفا.

4_ وبعد فوز الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين

5_ استطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلى تكرار إنجاز المدرب الأسطوري مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، في الحصول على الميدالية البرونزية، خلال توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر.

6_ عادل الأهلي إنجاز مونتيري المكسيكي الذي حقق المركز الثالث في مناسبتين نسختي 2012 أمام الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.

7_ التحق الأهلي لكبار الفرق التي حققت أكثر من ميدالية خلال تاريخ مونديال الأندية، ريال مدريد توج بذهبية 4 نسخ، وبرشلونة بذهبية 3 نسخ، والوصافة مرة وحيدة، وكورينثيانز البرازيلي الذي توج بالذهبية في نسختين، وليفربول الذي توج بميداليتين ذهبية عام 2019، وفضية 2005، وانترناسيونالي الذي سجل ميداليتين ذهبية عام 2006، وبرونزية نسخة 2010، وريفر بليت الذي حصل على الوصيف 2015، وبرونزية 2018.

8_ ويعد ذلك الفوز هو الأول للأهلي على بطل ليبرتادورس في التاريخ، حيث سبق والتقى أمام انترناسيونالي البرازيلي وخسر بهدفين لهدف في قبل نهائي بطولة 2006، وخسر بهدف أمام كورينثيانز في بطولة 2012.

9_ كما ألحق الأهلي بفريق بالميراس، رقما سلبيا بالمشاركة الأسوأ في التاريخ لبطل أمريكا اللاتينية بعد حصوله على المركز الرابع، بخسارة المباراتين، دون تسجيل أي هدف.