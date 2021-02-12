محمد صلاح يحصد جائزة للمرة الأولى في مسيرته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في مسيرته.

وتم اختيار هدف محمد صلاح الرائع ضد وست هام يونايتد كأفضل هدف في شهر يناير في بريميرليج.

وفاز صلاح بالجائزة بناء على تصويت المشجعين، حيث تصدر قائمة مختصرة مكونة من ثمانية أهداف.

وقال صلاح بعد حصوله على الجائزة: "شكرًا لكم، أعتقد أنه كان هدفًا مهمًا أيضًا بالنسبة لنا؛ لأنه كان الهدف الثاني، لذا فقد ساعدنا على الاسترخاء قليلاً".

وأضاف: "هذا هدف جماعي؛ لأنه بدأ من ركلة ركنية أمامنا، كانت البداية من رأسية روبيرتسون، ثم ترينت ألكسندر أرنولد، ثم شاكيري الذي مررها بدوره لي، لذلك كان هدفًا للفريق".

وأتم صاحب الـ28 عامًا قائلا: "لذا فإنه شعور رائع أن تسجل مثل هذه الأهداف، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة، وهذا ما يجعل الهدف مميزًا للغاية".

يُذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي بريميرليج برصيد 16 هدفًا، ويأمل في تعزيز رصيده التهديفي غدًا السبت في مواجهة مضيفه ليستر سيتي بالجولة الـ24 للدوري الإنجليزي.