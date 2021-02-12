الأهلي يفقد صلاح محسن لمدة أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت قناة النادي الأهلي، عن غياب لاعب الفريق صلاح محسن لمدة أسبوعين بسبب إصابة على مستوى العضلة الأمامية,

وذكرت قناة النادي الأهلي اليوم الجمعة أن اللاعب الذي شارك مع الفريق في بطولة العالم للأندية ، يُعاني من إصابة على مستوى العضلة الأمامية وهو ما سيجبره على الغياب عن الفريق لمدة أسبوعين.

وكان الأهلي قد توج يوم الخميس بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2 بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي بتعادل سلبي.

ويتأهب الأهلي لمواجهة المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تأجيل هذه المباراة بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي دارت أحداثها على الأرض القطرية وتوج بايرن ميونخ الألماني بلقبها.