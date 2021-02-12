سيد عبدالحفيظ: لا تنظر إلى "اللا منطق" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ردَّ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على التشكيك في قدرات الفريق خلال مواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في كأس العالم للأندية 2020 بقطر.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "في مصر عندما تتابع مباريات الأهلي ممكن تلاقي ناس بتموت عشان الأهلي يكسب، والعكس في ناس تانية بتموت عشان الأهلي يخسر".

وأضاف: "إذا نظرت للطرف الثاني في تلك المعادلة (هتتعب)، اللا منطق واللا عقل لا تنظر إليه أو تقف عنده، خليك في طريقك وفريقك ومشوارك".

وأوضح: "شاهدت لقطة بمليار جنيه خلال المباراة النهائية للبطولة بين بايرن ميونيخ وتيجريس المكسيكي، وهي أن الجماهير كانت تشجع الأهلي رغم القيمة التسويقية لبايرن الذي تفوق المليار".

وأكد: "تلك اللقطة تحمل معانٍ كثيرة، وتظهر لك قيمة الأهلي لدى الجماهير، الأهلي بالنسبة لهم (أكل وشرب) وليس شعارات وكلام إنشاء، ارتباطك بالأهلي مثل ارتباطك بعائلتك".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "المشجع الكفيف ضرب مثالا لهذا الأمر بعدما قال إنه لم يتواجد في مصر منذ عامين بسبب جائحة كورونا، لكنه رأى مصر في النادي الأهلي".