وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بـ"برونزية العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من العاصمة القطرية الدوحة بعد انتهاء مشاركة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية أمس الخميس بركلات الترجيح.

ووصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وكان في استقبالها خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي.

وشهدت صالة "4" بمطار القاهرة الدولي تشديدات أمنية غير مسبوقة استعدادا لوصول البعثة.

وتواجدت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي للاحتفال بالفريق واللاعبين أمام الصالة.

ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي برجال المرور والخدمات المعنية، ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة.

وشددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة.

وكان هذا الظهور السادس لبطل إفريقيا التاريخي كأكثر فرق العالم ظهورًا في مونديال الأندية، وأكثر فرق العالم خوضًا للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 15 مباراة متساويا مع أوكلاند سيتي.

يُذكر أن الأهلي نجح خلال مشاركاته الست بالمونديال في تحقيق 5 انتصارات، ليصبح أكثر فريق إفريقي تحقيقًا للانتصارات، وفي المركز الثالث على مستوى العالم بعد ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.