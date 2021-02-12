محمد الشناوي يثني على محمود الخطيب: أب لنا ويصلي معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثنى محمد الشناوي، قائد الأهلي، على محمود الخطيب رئيس النادي، مشيرا إلى أنه دائم المساندة للفريق خاصة في الأوقات الصعبة.

وتُوج الأهلي بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية أمس الخميس بركلات الترجيح.

وقال الشناوي، في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "كابتن محمود الخطيب رفض الإقامة في فندق آخر وفضَّل الإقامة معنا في المعسكر خلال مونديال الأندية".

وأضاف: "محمود الخطيب في ظهرنا دائما ونحن في ظهره أيضا، فهو يعد بمثابة أب لنا ودائما يستمع إلينا ويساندنا ويصلي معنا، ووجوده يعتبر طاقة إيجابية كبيرة للغاية".

وأكد: "كنت أتمنى الفوز بكأس العالم للأندية وإهداء اللقب لمحمود الخطيب، لكننا حصدنا الميدالية البرونزية، وأهديها له ولمجلس الإدارة".

وواصل: "الخطيب يتواجد معنا في الأوقات الصعبة دائما مثل مباراتي الهلال وصنداونز في دوري الأبطال، واللاعبين يشعرون بموقف وجوده حيث يمثل حملا كبيرا".

وأتم الشناوي قائلا: "أتوجه بالشكر إلى محمود الخطيب وأهنئه على الميدالية البرونزية، أعلم أنه مر بضغوطات كبيرة خلال الفترة الماضية، لكن القادم أفضل وسنسعد الجمهور والجميع بقدر الإمكان".