بالأرقام.. أين يقع الأهلي في تصنيف أندية أفريقيا في القرن الـ21؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

حقق النادي الأهلي الميدالية البرونزية باحتلاله المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر 2021.

وفاز الأهلي على نظيره بالميراس البرازيلي، بركلات الجزاء الترجيحية (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبعد تحقيق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية، عزز الأهلي تصدره لقائمة أندية أفريقيا في القرن الـ21.

ورفع الأهلي رصيده إلى 84 نقطة في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأندية أفريقيا في القرن الـ21، بعدما حصد 4 نقاط باحتلاله المركز الثالث في مونديال الأندية.

ويحصل أي نادي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية على نقطتين في كل دور من منافسات البطولة.

وكان المارد الأحمر احتفل بمرور 20 عامًا على تتويج الفريق بجائزة نادي القرن العشرين في القارة الأفريقية العام الماضي، حيث تسلم الجائزة الرئيس التاريخي للقلعة الحمراء صالح سليم في 22 مايو 2001 بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

ما هو تصنيف كاف لأندية أفريقيا؟

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تصنيفاً يعتمد على مشوار الأندية في جميع أدوار البطولات المختلفة، وليس فقط على عدد الألقاب، لضمان تقييم أكثر واقعية، وبدأ العمل بالتصنيف رسميًا منذ عام 1994.

وكان التصنيف الذي اعتمده الكاف في البداية كالتالي:

بطل إفريقيا للأندية أبطال الدوري - 4 نقاط.

بطل كأس الكؤوس - 4 نقاط، الوصيف في البطولتين - 3 نقاط.

الفريق الذي يصل إلى نصف النهائي - نقطتان.

الفريق الذي يصل إلى ربع النهائي - نقطة واحدة.

الفائز بلقب السوبر الإفريقي - نقطة واحدة.

وبعد تعديل نظام بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1997، تم تعديل نقاط التصنيف وجاءت كالتالي:

بطل إفريقيا للأندية أبطال الدوري (دوري أبطال أفريقيا) - 5 نقاط.

الوصيف - 4 نقاط.

وصيفا المجموعتين بربع النهائي - 3 نقاط.

صاحبا المركز الثالث - نقطتان.

صاحبا المركز الأخير في المجموعتين - نقطة واحدة.

وفي عام 2017 الماضي، تقرر تطبيق نظام المجموعات فى دور الـ16 بداية من النسخة الحالية، بعدما تم تطبيقه طوال السنوات الماضية بالدور ربع النهائي، وينص النظام الجديد على تقسيم الأندية الـ16 المتأهلة للدور ثمن نهائي بمسابقة دوري ابطال افريقيا إلى أربع مجموعات بواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة، على أن تقام المباريات بنظام الدوري "ذهاب وإياب".

وبناءً عليه تقرر تغيير نقاط تصنيف أندية أفريقيا لتكون كالتالي:

بطل دوري أبطال إفريقيا - 6 نقاط.

الوصيف في البطولة - 5 نقاط.

الفريق الذي يصل إلى نصف النهائي - 4 نقاط.

الفريق الذي يصل إلى ربع النهائي - 3 نقاط.

الفريق الذي يحتل المركز الثالث في المجموعات - نقطتين.

الفريق الذي يحتل المركز الرابع في المجموعات - نقطة.

وعقب نهاية موسم 2018/2019، غرد الأهلي وحيدًا في صدارة الأندية الأفريقية، برصيد 74 نقطة، بعد خروجه من دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد صنداونز الجنوب أفريقي، وحصده لـ3 نقاط.

وبعد تحقيق الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، أضاف المارد الأحمر بذلك 6 نقاط لأنه بطل البطولة الأفريقية، ليصل إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب.

وشارك الأهلي على إثر تتويجه بدوري الأبطال في كأس العالم للأندية كممثل لأفريقيا، وتخطى الأهلي الدور ربع النهائي في كأس العالم للأندية بفوزه على الدحيل، وخسارته أمام بايرن ميونيخ في نصف النهائي، جعلته يلعب مباراة تحديد المركز الثالث وتحقيقه للفوز على بالميراس البرازيلي.

وبعد تجاوز الأهلي لدورين في بطولة مونديال الأندية (الفوز في مباراتين)، أضاف بذلك 4 نقاط إلى إجمالي نقاطه في تصنيف أندية أفريقيا في القرن 21، ليصل إلى 84 نقطة ليغرد وحيداً في صدارة التصنيف.

وفيما يلي تصنيف أندية أفريقيا في القرن الحادي والعشرين:

1- الأهلي (84 نقطة)

2- مازيمبي الكونجولي (58 نقطة)

3- الترجي التونسي (56 نقطة)

4- النجم الساحلي التونسي (55 نقطة)

5- الزمالك والوداد المغربي (34 نقطة)

7- الرجاء المغربي وإنييمبا النيجيري (29 نقطة)

9- الصفاقسي التونسي (28 نقطة)

10- الهلال السوداني (25.5 نقطة)